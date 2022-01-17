Hazine'nin açığı, 90 ülkenin bütçesini aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 merkezi yönetim bütçe giderlerini kamuoyuna açıkladı. Hazine geçen yıl rekor açık verdi. Resmi verilere göre 2021’de bütçe açığı 192,2 milyar TL olarak gerçekleşti.







BÜTÇE GİDERLERİ 1 TRİLYON 599 MİLYAR LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 merkezi yönetim bütçe giderleri verilerine göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.599,6 milyar TL, bütçe gelirleri 1.407,4 milyar TL ve bütçe açığı 192,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık, 2021 yılında 11 milyar 391 milyon TL oldu.





FAİZ HARCAMALARINA 181 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşti.





GİDERLER YÜZDE 33 ARTTI

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL’ye çıktı. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak kayıtlara geçti.





HALKTAN 1 TRİLYON 165 MİLYAR VERGİ TOPLANDI

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar 446 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36,8 oranında artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL oldu.





BÜTÇEDEKİ AÇIK BİRÇOK ÜLKENİN MİLLİ GELİRİNDEN FAZLA

Geçen yıl bütçenin verdiği 192,2 milyar liralık (15 milyar dolar) açık birçok ülkenin milli gelirinden fazla olması dikkat çekti. Aralarında Gürcistan, Arnavutluk, Malta, Mozambik, Gine, Moğolistan, Ermenistan, Çad, Kırgızistan’ın da bulunduğu yaklaşık 90 ülkenin yıllık gayri safi milli hasılaları 15 milyar dolardan az.