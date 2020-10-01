Hazine'nin döviz borcu katlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç göstergelerini yayımladı.





Buna göre 2020 yılı haziran sonu itibarıyla dış borç 421 milyar 826 milyon dolar oldu. Dış borcun Türkiye’nin milli gelirine (GSYH) oranı yüzde 56,8.







Toplam dış borç içinde kamunun payıysa giderek artıyor. Dün açıklanan 2020’nin ikinci çeyrek verilerine göre 421,8 milyar dolarlık dış borcun yüzde 38,7’sine karşılık gelen kısmı kamu kesimine ait.





Sadece bir yıl önce kamu kesiminin payı yüzde 32,9’du.





ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU AZALDI





Bir yıl önce özel kesimin 287,9 milyar dolar dış borcu bulunurken, dün açıklanan verilere göre bu tutar 238,9 milyar dolara geriledi. Özel sektör borcunu yüzde 17 oranında azalttı.





Buna mukabil özel sektör yerine kamu kesimi dış borç alıcısı konumuna yerleşti, geçen yıl 144,3 milyar dolar dış borcu olan kamu kesiminin 2020’nin ikinci çeyreğindeki dış borcu 163,3 milyar dolara yükseldi.





Bir başka ifadeyle kamunun dış borcu yüzde 13,2 oranında arttı.