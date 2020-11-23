Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'nin döviz borcu katlandı /23 Kasım 2020 11:52

Hazine'nin döviz borcu katlandı

Hazine'nin döviz borcunun toplam borç içindeki payı yüzde 58,3’e yükseldi.

SHABER3.COM

Merkezi idare brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu. Döviz borcunun toplam borç içindeki payı ise yüzde 58,3’e çıktı.

Ekimde sene başına göre yüzde 46,8 oranında artışla 1 trilyon 108,3 milyar liraya yükselen iç borç stokunun 301,5 milyar lira (36,3 milyar dolar) ile yüzde 27,2’sini döviz ve altın cinsinden iç borçlanma teşkil etti.

VATANDAŞINDAN DÖVİZ BORCU ALAN HAZİNE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz bir ülkenin yurtiçi piyasalarda yerli para birimi ile sabit faizle ve uzun vadeli borçlanamaması durumuna "yurtiçi orijinal günah" dendiğini söyledi. 

Sözcü'ye mülakat veren Yılmaz, "İç borç stokumuzun son iki yıldır risk görünümü tam da bu ‘yurt içi orijinal günah’ın varlığını ispat ediyor. Giderek artan iç borçlanmanın döviz cinsinde yoğunlaşması, finansal sistemi kırılgan hâle getiriyor."
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