Hazine'nin eurobond ihracının yatırımcıya karı açıklandı

Böylece 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.Bakanlık, 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki vermişti.





Tahvil ihracında toplam miktarın 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği, bu tutarın 2 Aralık'ta Hazine hesaplarına gireceği belirtildi. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6 oldu.





Bakanlık açıklamasına göre tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.



