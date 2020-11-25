Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'nin eurobond ihracının yatırımcıya karı açıklandı /25 Kasım 2020 19:27

Hazine'nin eurobond ihracının yatırımcıya karı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden verilen eurobond ihracının sonuçlarını açıkladı. Buna göre toplam ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu. Yatırımcılardan ihraca ilişkin iki katından fazla talep geldi. İhracın yatırımcıya getirisi ise yüzde 6 oldu.

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Böylece 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.Bakanlık, 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki vermişti.

Tahvil ihracında toplam miktarın 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği, bu tutarın 2 Aralık'ta Hazine hesaplarına gireceği belirtildi. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6 oldu.

Bakanlık açıklamasına göre tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

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