Hazine'ye iki aylık yükü 1 milyon 153 bin 634 avro

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı tartışması sürüyor.





Konuyu bir kez daha gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, havalimanının Hazine'ye iki aylık yükünün 1 milyon 153 bin 634 avro olduğunu ifade etti.







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CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı için verilen yolcu sayısı tutturulamadığı için şirkete 2022’nin ilk 2 ayındaki yapılacak ödeme tutarının 1 milyon 153 bin 634 avro olduğunu belirtti.

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı için verilen yolcu sayısı tutturulamadığı için hazinenin kasasından İC İçtaş'a 1 milyon 153 bin 634 avro ödenecek.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki zararı sürüyor" diyerek sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Havalimanının 2022’nin ilk 2 ayındaki zararın bilançosunu açıkladı. Yavuzyılmaz'ın Sayıştay ve CİMER'in verdiği bilgilere dayanarak verdiği bilgilere göre; iki ay için verilen yolcu sayısı 219 bin 622 iken gerçekleşen yolcu sayısı 2 bin 588 oldu. Hata payı yüzde 98,82.Şirkete ödenecek iki aylık tutar 1 milyon 153 bin 634 avro oldu. Güncel kurla hesaplandığında TL cinsinden ödenecek tutar ise 18 milyon 804 bin 234 TL'ye denk geliyor.