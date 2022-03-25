Samanyolu Haber /Gündem / Hazine'ye iki aylık yükü 1 milyon 153 bin 634 avro /25 Mart 2022 22:21

Hazine'ye iki aylık yükü 1 milyon 153 bin 634 avro

Kullanılmamasına rağmen işletme bedeli ve diğer ücretleri ödenen yol, köprü ve havalimanları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu merkezlerden birisi de Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı.

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı tartışması sürüyor.

Konuyu bir kez daha gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, havalimanının Hazine'ye iki aylık yükünün 1 milyon 153 bin 634 avro olduğunu ifade etti.

İŞTE O RAKAMLAR

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı için verilen yolcu sayısı tutturulamadığı için şirkete 2022’nin ilk 2 ayındaki yapılacak ödeme tutarının 1 milyon 153 bin 634 avro olduğunu belirtti.

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı için verilen yolcu sayısı tutturulamadığı için hazinenin kasasından İC İçtaş'a 1 milyon 153 bin 634 avro ödenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki zararı sürüyor" diyerek sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Havalimanının 2022’nin ilk 2 ayındaki zararın bilançosunu açıkladı. Yavuzyılmaz'ın Sayıştay ve CİMER'in verdiği bilgilere dayanarak verdiği bilgilere göre; iki ay için verilen yolcu sayısı 219 bin 622 iken gerçekleşen yolcu sayısı 2 bin 588 oldu. Hata payı yüzde 98,82.

Şirkete ödenecek iki aylık tutar 1 milyon 153 bin 634 avro oldu. Güncel kurla hesaplandığında TL cinsinden ödenecek tutar ise 18 milyon 804 bin 234 TL'ye denk geliyor.
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