Hazine'yi boşaltan AKP, emlakçılığa soyundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerinin vatandaşların kendi evlerini yapması için uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacağını açıkladı. Kurum, “Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.” dedi. Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.







Bakan Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını ifade etti.





GÖLBAŞI, TUZLA, ÇATALCA VE BAŞAKŞEHİR







Hürriyet gazetesinin haberine göre Kurum, “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz.” dedi.





UZUN VADELİ ÖDEME ŞEKLİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK





Bakan Kurum, vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:





“Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek.”



