Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'yi faiz çarptı /09 Ağustos 2024 14:00

Hazine'yi faiz çarptı

Geçen sene ocak-temmuz döneminde 267,3 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, bu sene aynı dönemde yüzde 131,4 oranında artışla 618,5 milyar TL oldu.

SHABER3.COM

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, önceki gün temmuz ayı 'nakit gerçekleşmeleri' verilerini yayımladı.

2023 yılı Temmuz ayında 19,2 milyar TL fazla veren Hazine nakit dengesi, 2024 yılı Temmuz ayında 136,5 milyar TL açık verdi.

Geçen senenin ocak-temmuz döneminde 434,4 milyar TL olan nakit açığı, bu sene aynı dönemde yüzde 162,4 oranında artışla 1 trilyon 140 milyar TL'ye yükseldi.

Vergi artışlarına rağmen Hazine'nin nakit açığının artmasında, faiz ödemelerindeki artış da etkili oldu.

FAİZE 618,5 MİLYAR TL GİTTİ

Geçen sene temmuzda 34,3 milyar TL olan faiz ödemeleri, bu sene temmuzda yüzde 159,2 oranında artışla 88,9 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen sene ocak-temmuz döneminde 267,3 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, bu sene aynı dönemde yüzde 131,4 oranında artışla 618,5 milyar TL oldu.

Geçen sene temmuzda 53,2 milyar TL fazla veren faiz dışı denge, bu sene temmuzda 47,6 milyar TL açık verdi.

Geçen sene ocak-temmuz döneminde 171,2 milyar TL olan faiz dışı açık, bu sene aynı dönemde yüzde 205,4 oranında artışla 522,9 milyar TL oldu.

GELİRİN YÜZDE 13,2'Sİ FAİZE

Geçen sene ocak-temmuz döneminde 2 trilyon 429 milyar TL olan Hazine'nin gelirleri, bu sene aynı dönemde yüzde 93,4 oranında artışla 4 trilyon 697 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen sene ocak-temmuz döneminde 395,9 milyar TL olan Hazine'nin net borçlanması, bu sene aynı dönemde yüzde 100 oranında artışla 791,7 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen sene ocak-temmuz döneminde yüzde 11 olan faiz ödemelerinin Hazine gelirlerine oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 13,2'ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazine'yi faiz çarptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:12