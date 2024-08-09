Hazine'yi faiz çarptı

Vergi artışlarına rağmen Hazine'nin nakit açığının artmasında, faiz ödemelerindeki artış da etkili oldu.





Geçen sene ocak-temmuz döneminde 171,2 milyar TL olan faiz dışı açık, bu sene aynı dönemde yüzde 205,4 oranında artışla 522,9 milyar TL oldu.





Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, önceki gün temmuz ayı 'nakit gerçekleşmeleri' verilerini yayımladı.2023 yılı Temmuz ayında 19,2 milyar TL fazla veren Hazine nakit dengesi, 2024 yılı Temmuz ayında 136,5 milyar TL açık verdi.Geçen senenin ocak-temmuz döneminde 434,4 milyar TL olan nakit açığı, bu sene aynı dönemde yüzde 162,4 oranında artışla 1 trilyon 140 milyar TL'ye yükseldi.Geçen sene temmuzda 34,3 milyar TL olan faiz ödemeleri, bu sene temmuzda yüzde 159,2 oranında artışla 88,9 milyar TL'ye yükseldi.Geçen sene ocak-temmuz döneminde 267,3 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, bu sene aynı dönemde yüzde 131,4 oranında artışla 618,5 milyar TL oldu.Geçen sene temmuzda 53,2 milyar TL fazla veren faiz dışı denge, bu sene temmuzda 47,6 milyar TL açık verdi.Geçen sene ocak-temmuz döneminde 2 trilyon 429 milyar TL olan Hazine'nin gelirleri, bu sene aynı dönemde yüzde 93,4 oranında artışla 4 trilyon 697 milyar TL'ye yükseldi.Geçen sene ocak-temmuz döneminde 395,9 milyar TL olan Hazine'nin net borçlanması, bu sene aynı dönemde yüzde 100 oranında artışla 791,7 milyar TL'ye yükseldi.Geçen sene ocak-temmuz döneminde yüzde 11 olan faiz ödemelerinin Hazine gelirlerine oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 13,2'ye yükseldi.