Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazır döner tesisinde skandal! /21 Ocak 2021 13:10

Hazır döner tesisinde skandal!

Marketlerde satılan dondurulmuş dönerlerin paketleme tesislerinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler karşısında dehşete düşen çok sayıda kişi, "İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?" sorusunu yöneltti.

Hazır döner tesisinde skandal!

Konya'da bir süt işleme tesisinde bir çalışanın sütün içinde banyo yaptığı görüntülerin akabinde yeni bir gıda skandalı patlak verdi.

Marketlerde satılan dondurulmuş dönerlerin paketleme tesislerinde çekilen görüntülerde halk sağlığının hiçe sayıldığı gözler önüne serildi.

"Yüzde 100 pişmiş dana döner" etiketiyle satılan dondurulmuş dönerlerin, hangi şartlarda paketlendiğini ifşa eden görüntüleri skandala imza atan çalışan paylaştı.

MASKE YOK, DANS EDEREK ETLERİ AĞZINA GÖTÜRÜP ATIYOR

Pişmiş döner firmasında çalışan Hasan Yüksek, paketlemeden önce maskesiz bir şekilde dönerleri ağzına götürüyor. 

Akabinde müzik eşliğinde dans ederek etleri havaya atan Yüksek o anları videoya çekti.

Videoyu paketleme servisinde çalışan bir personele çektirten Yüksek skandal görüntüleri TikTok uygulaması üzerinden yayınladı.

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