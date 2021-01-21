Hazır döner tesisinde skandal!

Konya'da bir süt işleme tesisinde bir çalışanın sütün içinde banyo yaptığı görüntülerin akabinde yeni bir gıda skandalı patlak verdi.





Marketlerde satılan dondurulmuş dönerlerin paketleme tesislerinde çekilen görüntülerde halk sağlığının hiçe sayıldığı gözler önüne serildi.





"Yüzde 100 pişmiş dana döner" etiketiyle satılan dondurulmuş dönerlerin, hangi şartlarda paketlendiğini ifşa eden görüntüleri skandala imza atan çalışan paylaştı.





MASKE YOK, DANS EDEREK ETLERİ AĞZINA GÖTÜRÜP ATIYOR





Pişmiş döner firmasında çalışan Hasan Yüksek, paketlemeden önce maskesiz bir şekilde dönerleri ağzına götürüyor.





Akabinde müzik eşliğinde dans ederek etleri havaya atan Yüksek o anları videoya çekti.





Videoyu paketleme servisinde çalışan bir personele çektirten Yüksek skandal görüntüleri TikTok uygulaması üzerinden yayınladı.



