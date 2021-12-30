Samanyolu Haber /Gündem / Hazır giyim devi Hugo Boss'tan Türkiye kararı /30 Aralık 2021 16:48

Hazır giyim devi Hugo Boss'tan Türkiye kararı

Dünyanın önde gelen hazır giyim şirketi Hugo Boss tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki tesisin üretim kapasitesini artıracak.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle tedarik zinciri, navlun ve teslimat süreleri gibi başlıklarda kriz üstüne kriz çıkıyor. Avrupalı şirketler tedarik risklerini azalmak için imalatı başta Çin olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden  Türkiye’ye kaydırmaya başladı.

Uzun vadeli yatırımcı olarak 22 yıldır Türkiye’de bulunduklarını belirten Hugo Boss AG’nin operasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Heiko Schäfer, İzmir’in Gaziemir ilçesinde kurulu tesislerin kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Salgına rağmen 2020 yılında 1,9 milyar euro satış hasılatı elde ettiklerini kaydeden Schäfer; iş hacmini iki katına çıkartarak 2025’te 4 milyar euro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

4,5 MİLYON EUROLUK YATIRIM, 1.000 KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK

Hugo Boss Grubu’nun 1999’dan bu yana İzmir’e toplam yatırımı 90 milyon euroyu geçti. Son beş yılda da ‘akıllı fabrika’ konseptine geçiş hedefiyle 20 milyon eurodan fazla teknoloji yatırımı yapıldı.

Bina, ekipman, makine, malzeme ve insan kaynağı odağında her yıl en az 3 milyon euroluk yatırıma imza attıklarını belirten Schäfer, 2022’de yıllık yatırımın bugüne kadarki yıllık ortalama yatırımın yüzde 30 üzerinde olacağı ifade etti.

En az 4 milyon euroluk yeni yatırım planlanırken; 13 bin 800 çalışandan 3 bin 300’ünü İzmir’de istihdam eden Hugo Boss, 2022’nin sonuna kadar İzmir’de kadroyu 1.000 kişi daha artırmayı hedefliyor.

KAPASİTE EN AZ İKİ KAT ARTACAK

Heiko Schäfer, İzmir fabrikasının kapasitesini 2025 yılı sonuna kadar en az iki katına çıkartmayı planladıklarını vurguladı.

1999 yılında imalatın başladığı İzmir fabrikasında 5 bin metrekarelik boş bir alanı değerlendireceklerini aktaran Schäfer, “Boş alanın değerlendirilmesi 5-6 milyon euroluk ek bir yatırım demek. İzmir’in tedarik zincirimizdeki önemi daha da yükselecek. Bu alanı, kapasite ve üretim artışı için kullanacağız.” diyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre, kapasitenin iki katına çıkartılmasıyla yıllık üretim 3 milyon adetten 6 milyon adede yükselecek.

Almanya’nın köklü firmalarından Hugo Boss, 1991 yılında İtalyan tekstil şirketi Marzotto tarafından satın alınmıştı. 110 ülkede en az 6.100 satış noktasında faaliyet gösteren Hugo Boss AG, 1.000’den fazla mağaza ve franchise dükkânı ile yaklaşık 330 perakende mağazalarına sahip.
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