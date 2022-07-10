Hazır giyim ve ayakkabıda yüzde 100'ü aşacak zam bekleniyor

Yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybı ve alım gücündeki erime ile birlikte vatandaş zamlara yetişmekte zorlanıyor. Benzinden kâğıda, elektronik ürünlerinden ekmek ve süt gibi temel gıda maddelerine gelen zamlardan sonra şimdi de hazır giyim ve ayakkabı sektöründe büyük zamlar bekleniyor.







Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre yaz aylarının bitip, sonbaharda yeni sezonun başlamasıyla ayakkabıda yurttaşa yansıyacak zammın en az yüzde 30 oranında olacağı öngörülüyor. Hazır giyim ürünlerine gelmesi beklenen zam oranı ise bazı sektör temsilcilerine göre yüzde 100’leri de aşacak.





SONBAHARDA EN AZ YÜZDE 30’LUK ZAM

Enflasyon yüzde 70’lerin üzerinde iken ayakkabıdaki fiyat artışlarının yüzde 25-30’larda kaldığını ifade eden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “Tüketici bizim maliyet ve fiyatlandırmasını şu an yaptığımız ürünleri 6-7 ay sonra raflarda görebiliyor. Fiyatlandırma geriden geldiği için fiyat artışları sınırlı kalıyor” dedi. “Maalesef tüketicinin fiyatlarda ciddi bir artış yaşamak durumunda kalmasını bekliyoruz” diyen İçten, “Kışlık ürünlerin çıkmasıyla birlikte, eylül-ekim aylarında fiyatlarda bir artış hissedilecektir” diye konuştu. İçten, yapılacak zam oranlarının ise ayakkabıdan ayakkabıya değişkenlik göstereceğini, ancak sonbaharda yapılacak en az yüzde 30’luk zamla yıllık zam oranının yüzde 70’leri aşacağına işaret etti.





“BU KIŞ YÜZDE 130 ZAM ŞAŞIRTICI OLMAZ”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, halihazırda fiyatlardaki yıllık zam oranlarının yüzde 80’i bulduğunu belirtiyor. İki isim de kış aylarında yapılacak zamların yıllık bazda yüzde 100’leri aşarak yüzde 130’ları ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını dile getiriyor.





“KAPANMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ”

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, yurttaş tarafında durum bu iken firmalar tarafındaki büyük sıkıntılardan birinin de ‘kârsızlıkla mücadele’ olduğunu anlattı ve finansmana erişim konusundaki talepleri karşılanmadıkça iflaslar yaşanabileceğine işaret etti. “Önceden kârlılığı konuşurken şimdi kârsızlığı konuşuyoruz” diyen Kaya, şöyle devam etti: “Firmalar neredeyse genel gideri karşılayacak etiket fiyatlarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Son BDDK kararlarıyla finansmana erişim de artık kolay değil. Ancak orta ve uzun vadede finansmana ihtiyacımız var. Maliyetlerin yanında önümüzdeki dönemdeki en büyük sıkıntı, finansmana erişim. Bu konudaki sıkıntılar sürerse, o zaman kapanmalarla karşı karşıya kalabiliriz.”



