Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de haziran enflasyonu açıklandı /05 Temmuz 2021 10:18

Türkiye'de haziran enflasyonu açıklandı

Haziran enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı

SHABER3.COM

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 artış gerçekleşti.

Haziran 2021'de, endeksteki 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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