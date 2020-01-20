Haziran'da erken seçim mi var?

2023’ten önce erken seçime gidileceği iddialarına bir yenisi eklendi. AK Parti’den istifa ederek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi’ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etmişti.





İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medya hesabından, “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” diye sordu.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da, partisinin dünkü Sultangazi 4. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bazıları ‘haziranın sonu temmuz başı’ diyor. Bazıları ‘o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim’ diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz” demesi dikkat çekti.