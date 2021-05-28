Haziran'daki olası faiz indirimi doları ateşler mi?

Piyasalar, Merkez Bankası’nın haziran ayında vereceği faiz kararına kilitlendi. 8,50 TL duvarını aşamayan dolar, faiz indirimi gelmesi halinde 9 liraya doğru gidecek.







Faiz indirimi için göreve getirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisan ve mayıs toplantılarında faize dokunmadı. Yüzde 19’da sabit kalan faize rağmen dolar/TL paritesi 8,30 ile 8,50 arasında gidip geliyor. Euro ise 10,32 ile tarihi zirvede duruyor.





8,58 TL DUVARI YIKILIRSA





Merkez Bankası’nın 17 Haziran’da faiz indirimine gitmesi halinde dolar hareketlenecek. 2020 yılı kasım ayında kırdığı 8,58 TL duvarının yıkılmasıyla dolar 9 TL üzerine çıkacak. Dolardaki artışa paralel olarak Euro’da 10,50 lira ile tarihi rekorlarını yenileyecek.





ALTININ GRAMI 550 LİRA YOLUNDA





Uluslar arası piyasalarda onsu (31,10 gram) 1.905 dolara kadar çıkan altın bir aydır yükseliyor. Altının onsunda 1.908-1.910 dolar dirençlerinin geçilmesi halinde 1.938 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşanacak. Uzmanlar, 1.950 dolara çıkılması durumunda altının gramının 550 liraya ulaşacağı görüşünde. 27 Mayıs 2021 itibariyle altının gramı 515 TL seviyesinde işlem görüyor.





KRİPTO PARALAR NE OLACAK?





Başta Bitcoin, Etherium olmak üzere kripto paralardaki iniş ve çıkışlar sürüyor. Bitcoin geçen hafta 30 bin dolara kadar düştükten sonra bu hafta 40 bin dolara çıktı. Kriz kâhini Profesör Nouriel Roubini, “Bitcoin ne bir varlık ne de bir para birimi. Kripto paralar bir balon. Paranın ölçme, ödeme, sabit bir değer saklama aracı ve tek bir ölçüm standardı olmak üzere dört ana fonksiyonu olmalı. Bitcoin ve diğer kripto paralar bu özelliklerin hiçbirine sahip değil” uyarısı yaptı.