Hazırladıkları pankart sebep oldu: CHP Gençlik Kolu Başkanı emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın, hazırladıkları bir pankart nedeniyle emniyete çağrılmasını eleştirdi. Çelik, iktidarın hazımsızlığının giderek şımarıklığa dönüştüğünü ve pankartlara tahammül edemediğini belirtti.



İstanbul’da asılan bir pankart nedeniyle Arslan’ın emniyete çağrılması, Çelik tarafından yapılan açıklamada sert bir dille eleştirildi. Çelik, “İktidar, halkın eleştirilerine karşı tahammülsüzlük gösteriyor. Şimdi de bir pankarta müdahale ediyorlar. Bu, iktidarın demokratik anlayıştan ne kadar uzaklaştığının göstergesidir,” ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul İl Başkanı, emniyete çağrılmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu ve bu tür uygulamaların demokratik hakları ihlal ettiğini vurguladı.



Çelik, sosyal medya hesabından, asılan pankartı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!"