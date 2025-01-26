Samanyolu Haber /Gündem / Hazırladıkları pankart sebep oldu: CHP Gençlik Kolu Başkanı emniyete çağrıldı /26 Ocak 2025 01:17

Hazırladıkları pankart sebep oldu: CHP Gençlik Kolu Başkanı emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın, hazırlanan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldığını belirterek, "İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Pankarta tahammül edemediler" dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın, hazırladıkları bir pankart nedeniyle emniyete çağrılmasını eleştirdi. Çelik, iktidarın hazımsızlığının giderek şımarıklığa dönüştüğünü ve pankartlara tahammül edemediğini belirtti.

İstanbul’da asılan bir pankart nedeniyle Arslan’ın emniyete çağrılması, Çelik tarafından yapılan açıklamada sert bir dille eleştirildi. Çelik, “İktidar, halkın eleştirilerine karşı tahammülsüzlük gösteriyor. Şimdi de bir pankarta müdahale ediyorlar. Bu, iktidarın demokratik anlayıştan ne kadar uzaklaştığının göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı, emniyete çağrılmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu ve bu tür uygulamaların demokratik hakları ihlal ettiğini vurguladı.

Çelik, sosyal medya hesabından, asılan pankartı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazırladıkları pankart sebep oldu: CHP Gençlik Kolu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:30:13