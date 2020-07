Hazırlıklar tamam! 12 farklı ülkede 90 Bin aileye Kurban eti ulaştırılacak

Almanya Merkezli Time to Help Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda vekalet ile Kurban Kesme organizasyonu düzenliyor. Avrupa'da kurban kesme imkanı bulamayanlar ile ihtiyacı olanlar arasında bir köprü olmayı hedefleyen dernek bu yıl 12 farklı ülkeye kurban götürecek.









Almanya merkezli Time to Help Derneği 2006 Yılından bu yana faaliyetini devam ettiriyor. Son 15 yıldır Avrupa'daki kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Dernek kurban kampanyası haricinde bir çok projeye de imza atıyor. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Selim Yenican, derneğin Dünyayı sarsan 3 temel problem üzerine yoğunlaştığını söyledi . Dünya'da gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Yenican "Eğitimsizlik, fakirlik ve ayrılık" sorununu çözmek için derneğin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.



Time to Help Derneği bugüne kadar 42 farklı ülkede farklı projeler yürüttü . Almanya içerisinde ise 27 dernekle birlikte çalışmalarını devam ettiren Time to Help

200'e yakın gönüllüsü var .

Time to Help Derneği Proje Koordinatörü Yenican, Time To Help Derneği'nin bağışlarının çoğunun Almanya'da yaşayan bağışçılardan geldiğine dikkat çekerken ,dünyanın her yerinden de bağışçılarının olduğunu söyledi.

Derneği faaliyetlerinin nasıl denetlendiği sorusuna da Yenican 'faaliyetlerin kendi iç denetim mekanizmalarının yanı sıra Almanya'nın resmi makamlarınca ve uluslararası kuruluşlar tarafından denetlendiğine dikkat çekiyor





Time to Help Derneği'nin Kurban Kampanyası çok önemli. Geçtiğimiz yıl 80 bin aileye et paketi ulaştırılmış . Derneğin eğitim, sağlık, sosyal ve acil durumda faaliyetler yaptığını belirten Selim Yenican, özellikle Afrika'da katarakt ameliyatı, aynı sağlık malzemesi yardımı ve su kuyusu açma konusunda önemli projelere imza attıklarını söyledi





Time to Help Derneği bu yılda 12 farklı ülkede Kurban kesimi yapacak. Bütün organizasyonlarını tamamladıklarını söyleyen Yenican Kurnabların bizzat gönüllüler vasıtasıyla 90 bin aileye dağıtılacağını açıkladı