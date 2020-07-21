Samanyolu Haber /Gündem / Hazırlıklar tamam! 12 farklı ülkede 90 Bin aileye Kurban eti ulaştırılacak /21 Temmuz 2020 12:11

Hazırlıklar tamam! 12 farklı ülkede 90 Bin aileye Kurban eti ulaştırılacak

Kurban Bayramında yeni bir kurban kampanyasını duyuran 'Almanya merkezli Time to Help Derneği ' hangi faaliyetleri yapıyor

2020 Kurban kampanyası

Almanya Merkezli Time to Help Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda vekalet ile Kurban Kesme organizasyonu düzenliyor.  Avrupa'da kurban kesme imkanı bulamayanlar ile  ihtiyacı  olanlar arasında  bir köprü olmayı hedefleyen dernek  bu yıl 12 farklı ülkeye kurban götürecek.


Almanya merkezli Time to Help Derneği 2006 Yılından bu yana faaliyetini devam ettiriyor. Son 15 yıldır Avrupa'daki kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Dernek kurban kampanyası haricinde bir çok projeye de imza atıyor. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren  Proje Koordinatörü Selim Yenican, derneğin Dünyayı sarsan 3 temel problem üzerine yoğunlaştığını söyledi . Dünya'da gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Yenican  "Eğitimsizlik, fakirlik ve ayrılık" sorununu çözmek için derneğin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü  belirtti.
Time to Help Derneği bugüne kadar 42 farklı ülkede farklı projeler yürüttü . Almanya içerisinde ise 27 dernekle birlikte çalışmalarını devam ettiren Time to Help 
200'e yakın gönüllüsü var . 
Time to Help Derneği Proje Koordinatörü Yenican, Time To Help Derneği'nin bağışlarının çoğunun Almanya'da yaşayan bağışçılardan geldiğine dikkat çekerken ,dünyanın her yerinden de bağışçılarının olduğunu söyledi.
Derneği faaliyetlerinin nasıl denetlendiği sorusuna da Yenican 'faaliyetlerin kendi iç denetim mekanizmalarının yanı sıra  Almanya'nın resmi makamlarınca ve uluslararası kuruluşlar tarafından denetlendiğine dikkat çekiyor 

Time to Help Derneği'nin Kurban Kampanyası çok önemli. Geçtiğimiz yıl 80 bin aileye et paketi ulaştırılmış . Derneğin eğitim, sağlık, sosyal ve acil durumda faaliyetler yaptığını belirten  Selim Yenican, özellikle Afrika'da katarakt ameliyatı, aynı sağlık malzemesi yardımı ve su kuyusu açma konusunda önemli  projelere imza attıklarını söyledi 

Time to Help Derneği bu yılda 12 farklı ülkede Kurban kesimi yapacak. Bütün organizasyonlarını tamamladıklarını söyleyen Yenican Kurnabların bizzat gönüllüler vasıtasıyla 90 bin aileye dağıtılacağını açıkladı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazırlıklar tamam! 12 farklı ülkede 90 Bin aileye Kurban... Sonraki Haber >>

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:50