Samanyolu Haber /Politika / HDP: 12, CHP: 1, TİP:1 /02 Mart 2022 20:36

HDP: 12, CHP: 1, TİP:1

Meclis Başkanlığı’na aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) de olduğu 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke geldi.

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Meclis Başkanlığı’na aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) de olduğu 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke geldi.

Meclis Başkanlığı tarafından gelen fezlekeler Adalet ve Anayasa Komisyonu’ndan oluşan Karma Komisyon’a gönderildi.

Gelen fezlekelerin dağılımı şöyle: “HDP Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Kadın Meclisi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar (2), HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Feleknas Uca, Murat Sarısaç, Dersim Dağ (2) Sait Dede, Pero Dundar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekili Veli Ağbaba.”
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