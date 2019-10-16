HDP, 19 Ekim'de Ankara'da miting yapacak

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine 19 Ağustos’ta kayyım atanmasına karşı tüm illerde aldığı kitlesel eylem kararı doğrultusunda 19 Ekim Cumartesi günü başkentte yapmayı planladığı miting için Ankara Valiliği’ne başvurdu. “Demokrasi İçin Buluşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek mitingin saati 16.00 olarak belirlendi.







Belediye Kanununa göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının durumu, İçişleri Bakanlığı’nca her iki ayda bir gözden geçiriliyor. Kayyım atamalarının ikinci ayı olması sebebiyle 19 Ekim’de yapılması planlanan mitinge, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği harekât nedeniyle izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.







Mitinge, HDP eş başkanlarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş başkanları ve eş sözcüleri de katılacak.





‘İSTANBUL’DAKİ YANLIŞ ANKARA’DA TEKRARLANMASIN’





HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu mitingle ilgili şunları söyledi, “İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde partimizin 7’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi planlanan etkinliğe izin verilmemesi üzerine bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Polis bu basın toplantısına dahi müdahale etti ve iki ilçe eş başkanımızla birlikte toplam 9 arkadaşımız gözaltına alınarak tutuklandı. Toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı anayasal bir haktır. Anayasanın 34’üncü Maddesi, ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ der. Ancak günümüz Türkiyesi’nde en temel haklarımız dahi gasp ediliyor. Umarım İstanbul’da yaptıkları yanlışı Ankara’da tekrarlamazlar ve anayasal haklar doğrultusunda aylar öncesinden planlamış olduğumuz bu mitingi yapabiliriz.”





HDP’nin Ankara mitingi için hazırlanan çağrı metninde, “İrademize ve geleceğimize sahip çıkmak için, demokrasi ve adalet talebini yükseltmek için, baskıya, talana, ranta, sömürüye hayır demek için, savaşa ve ölüme karşı barışı ve yaşamı savunmak için, geleceğimizi karanlığa boğmak isteyenlere karşı aydınlığı savunmak için, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize göz dikenlerden hesap sormak için, yaşam alanlarımızı ve doğamızı talan edenleri durdurmak için, düşünce ve ifade özgürlüğümüze sahip çıkmak için, halkın iradesini gasp edenlere yeter demek için, kadın cinayetlerine dur demek için, tüm halklarımızı buluşmamıza davet ediyoruz” denildi.