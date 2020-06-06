HDP 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüş başlatıyor

AKP ve MHP koalisyonunun seçmen iradesine darbe vurduğu değerlendirilmesinin yapıldığı olağanüstü MYK toplantısında Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıktı.



Toplantıdan 3 aşamalı eylem planı kararı çıktı. Eylem planlarından biri Ankara'ya başlatılacak yürüyüş. 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği öğrenildi.

Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması planlanıyor ve iki koldan başlatılacak. Bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek. Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak.

Yürüyüşe bütün seçilmişlerin ve parti yöneticilerinin de katılacağı öğrenildi. Yürüyüşle ilgili net bilginin HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından kamuoyuna gelecek hafta açıklanacağı belirtildi.