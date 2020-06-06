Samanyolu Haber /Politika / HDP 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüş başlatıyor /06 Haziran 2020 14:20

HDP 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüş başlatıyor

HDP, Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

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AKP ve MHP koalisyonunun seçmen iradesine darbe vurduğu değerlendirilmesinin yapıldığı olağanüstü MYK toplantısında Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıktı.
 
Toplantıdan 3 aşamalı eylem planı kararı çıktı. Eylem planlarından biri Ankara'ya başlatılacak yürüyüş. 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği öğrenildi. 
 
Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması planlanıyor ve iki koldan başlatılacak. Bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek. Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak. 
 
Yürüyüşe bütün seçilmişlerin ve parti yöneticilerinin de katılacağı öğrenildi. Yürüyüşle ilgili net bilginin HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından kamuoyuna gelecek hafta açıklanacağı belirtildi. 
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