Samanyolu Haber /Gündem / HDP aday belirleme çalışmalarına başladı /25 Ekim 2022 23:04

HDP aday belirleme çalışmalarına başladı

Yaklaşan seçim sürecindeki çalışmalarına Emek ve Özgürlük İttifakı içinde devam eden HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına da başladığı ifade edildi.

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Seçimlerdeki tavrı merak edilen HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına başladığını aktardığı belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı adayı belirleme mekanizmalarının çalışmalarına başladığını duyurdu.

Sancar, seçilecek cumhurbaşkanının amacının sadece ülkeyi parlamenter sisteme geçirmek değil, yerel demokrasiyle pekiştirilmiş güçlü bir demokrasiyi getirmek olduğunu da söyledi. Bu kriterlerin sağlanmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gideceklerini anlattı.

‘Şapkadan tavşan çıkaramadı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretini değerlendiren ve çocuk sayılarına ilişkin sözlerine tepki gösteren Sancar, Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkaramadığını söyledi. Sancar, Erdoğan’ın kendisinin ve Selahattin Demirtaş’ın kökenleri üzerine sözler söylemesine de tepki gösterdi.

İlkelerde uzlaşılmazsa HDP kendi adayını çıkarır

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP’nin ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti. Sancar ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, “Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır” sözleriyle vurguladı.
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