HDP Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılmayacak

Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi için istediği ikinci randevuya HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulması kararı ardından hayır yanıtı veren HDP, yarınki Anayasa Komisyonu görüşmelerine de katılmama kararı aldı.





HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Anayasa’yı çiğneyen her gün, yargıya talimat veren, bu kadar ihlalde imzası olan bir blokla Anayasa yapılamaz" dedi.





Komisyon görüşmelerine HDP olarak katılmama kararını aldıklarını belirten Beştaş şu görüşleri dile getirdi: "Bu seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdik. Biz her türlü ayrımcılığın karşısındayız, temel hak ve özgürlüklerin temini için yeni bir demokratik anayasa yapmak gerektiğini yıllardır söylüyoruz, bu konuda sayılı açıklamamız ve yazılı metinlerimiz mevcut. Tabii ki başörtüsü ile kadınların giyimiyle ilgili bir sorunumuz yok. Bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Ama biz HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin karşısındayız."