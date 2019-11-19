Samanyolu Haber /Politika / HDP 'Araştırılsın' dedi, AKP ve MHP reddetti /19 Kasım 2019 21:54

HDP 'Araştırılsın' dedi, AKP ve MHP reddetti

HDP’nin kadınlara yapılan her türlü şiddetin araştırması talebiyle verdiği araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu’nda AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın cinayetleri başta olmak üzere, kadına yönelik her türlü şiddet ve baskının ele alınması, kadına yönelik şiddete dair bir veri tabanının oluşturulması ve şiddete maruz kalan kadınlara gerekli desteklerin sağlanması için Meclis Araştırması istedi.

HDP’nin Meclis Araştırması, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından direk reddedilirken, İyş Parti milletvekilleri ise çekimser oy kullandı.

"Siz itaat edebilirsiniz ama biz etmeyeceğiz"

Taşdemir daha sonra verdiği önerge üzerine bir konuşma yaptı. Türkiye’deki kadınların gün geçtikçe tüm yaşam alanlarının kuşatma altına alındığını söyleyen Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Her gün kadınlar katlediliyor ama biz bunları açık ve net olarak konuşamıyoruz. Biz bu konuya dair onlarca defa araştırma önergesi,  verdik ancak maalesef hepsi bu Meclis tarafından ret edildi."

Taşdemir ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısı ile yapmak istedikleri eylem ve etkinliklerin yasaklandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“25 Kasım’a dair dağıttığımız broşürlerde ‘İtaat etmiyoruz’ ibaresi yer aldığı için bir amir tarafından dağıtımı engelleniyor. Evet siz itaat edebilirsiniz ama biz itaat etmeyeceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP 'Araştırılsın' dedi, AKP ve MHP reddetti Sonraki Haber >>

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:54