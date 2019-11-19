HDP 'Araştırılsın' dedi, AKP ve MHP reddetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın cinayetleri başta olmak üzere, kadına yönelik her türlü şiddet ve baskının ele alınması, kadına yönelik şiddete dair bir veri tabanının oluşturulması ve şiddete maruz kalan kadınlara gerekli desteklerin sağlanması için Meclis Araştırması istedi.







HDP’nin Meclis Araştırması, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından direk reddedilirken, İyş Parti milletvekilleri ise çekimser oy kullandı.





"Siz itaat edebilirsiniz ama biz etmeyeceğiz"





Taşdemir daha sonra verdiği önerge üzerine bir konuşma yaptı. Türkiye’deki kadınların gün geçtikçe tüm yaşam alanlarının kuşatma altına alındığını söyleyen Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:





“Her gün kadınlar katlediliyor ama biz bunları açık ve net olarak konuşamıyoruz. Biz bu konuya dair onlarca defa araştırma önergesi, verdik ancak maalesef hepsi bu Meclis tarafından ret edildi."





Taşdemir ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısı ile yapmak istedikleri eylem ve etkinliklerin yasaklandığını söyleyerek, şöyle devam etti:





“25 Kasım’a dair dağıttığımız broşürlerde ‘İtaat etmiyoruz’ ibaresi yer aldığı için bir amir tarafından dağıtımı engelleniyor. Evet siz itaat edebilirsiniz ama biz itaat etmeyeceğiz.”