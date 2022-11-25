Samanyolu Haber /Politika / HDP, AYM'ye ek savunma verecek /25 Kasım 2022 12:02

HDP, AYM'ye ek savunma verecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı. Partinin hukuk komisyonunun savunmayı bugün AYM’ye teslim etmesi bekleniyor.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; HDP Hukuk Komisyonu ek delillere ilişkin savunmasını tamamladı. AYM tarafından verilen ek süre 26 Kasım’da doluyor, partinin savunmasını bugün teslim etmesi bekleniyor.

HDP’nin ek savunması 15’ten fazla klasörden oluşuyor. HDP’nin savunmasının teslim edilmesinin ardından dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay başsavcılığına gönderilecek.

Savcılığın sözlü olarak sunacağı mütalaa ise HDP’ye gönderilecek. Bunun ardından HDP’nin eş genel başkanları AYM’de sözlü savunma yapacak. Bu savunma sürecinde süre kısıtlaması uygulanmayacak.

Sözlü savunmanın ardından ise dava dosyası AYM raportörüne gönderilecek ve rapor beklenecek. Raporun hazırlanıp üyeleri gönderilmesiyle de AYM başkanı üyelere toplantı gününü bildirecek. Belirlenen günde toplanan AYM üyeleri davayı karara bağlayacak.
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