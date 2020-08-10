Samanyolu Haber /Gündem / HDP Bakırköy ilçe binasına saldırı /10 Ağustos 2020 11:15

HDP Bakırköy ilçe binasına saldırı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il teşkilatı, Bakırköy ilçe binalarının saldırıya uğradığını duyurdu. Binanın camları kırıldı.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bakırköy ilçe binasına saldırıya dair bir kişi gözaltına alındı. Bugün Türkiye saati ile 14:00'te Bakırköy İlçe binası önünde bir basın açıklaması yapılacak.

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün gece 04:00 civarında Bakırköy İlçe binamiz faşist kişi veya kişilerce saldırıya uğramıştır. Özellikle son süreçte partimize dönük hedef gösterme ve saldırıya teşvik etme eğilimleri arttığı gibi, neticesinde partimiz saldırıya uğramakta, yönetici ve üyeleri yıpratılmaktadır." 

"BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ"

"Bu şuursuzca saldırılar karşısında ilgili devlet mercileri ve demokrasi güçlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz." denilen açıklamada, "Demokrasinin temini ve toplumsal barışın teminatı olan partimize dönük bu ve benzeri saldırıları hiçbir zaman kabul edip boyun eğmediğimiz gibi; bundan sonrada bizi yıldıramayacaklarını bilmelidirler." ifadelerini yer verildi. 


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