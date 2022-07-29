Samanyolu Haber /Politika / HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı /29 Temmuz 2022 22:10

HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı

PKK/KCK’ye yönelik düzenlenen İstanbul, Van ve Muğla merkezli operasyonlarda HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. ve oyuncu Roj M.B. gözaltına alındı.

HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı

TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede gözaltına alınan 11 kişi arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün yanı sıra partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Van ve Muğla’da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi. 
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