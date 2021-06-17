HDP binasına silahlı baskın... Bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı

HDP’den yapılan açıklamada, “İzmir’de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.







Saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.





Aylardır Hedef Gösteriliyoruz





HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yaşananlarla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

