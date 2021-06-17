HDP binasına silahlı baskın... Bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı

HDP’den yapılan açıklamada, “İzmir’de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Aylardır Hedef Gösteriliyoruz
HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yaşananlarla ilgili olarak şunlar kaydedildi:
*"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi.
'Saldırgana uzun süre müdahale edilmedi'
*35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."
HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mahfuz Güleryüz de, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin, bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.
Güleryüz, aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikayet ettikleri halde sonuç alamadıklarını ifade etti.?