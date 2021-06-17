Samanyolu Haber /Gündem / HDP binasına silahlı baskın... Bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı /17 Haziran 2021 12:02

HDP binasına silahlı baskın... Bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı

HDP İzmir binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

HDP’den yapılan açıklamada, “İzmir’de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aylardır Hedef Gösteriliyoruz

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yaşananlarla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

*"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi.

'Saldırgana uzun süre müdahale edilmedi'

*35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mahfuz Güleryüz de, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin, bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.

Güleryüz, aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikayet ettikleri halde sonuç alamadıklarını ifade etti.?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP binasına silahlı baskın... Bir kişi hayatını kaybetti,... Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:44