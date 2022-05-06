HDP: Bu saldırının mimarı Cumhur İttifakı’dır, Bakan Soylu'dur

"O polis bir dakika bile polislik yapamaz"





CHP Grup Başkanvekili Özel: Kabul edilemez





Ne olmuştu?





DW'dekigöre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakma eylemiyle başlayan gerginlik ve 8 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Diyarbakır'da bir açıklama yaptı.Danış Beştaş, "HDP ya da toplumsal muhalefet ya da siyasal muhalefetin farklı kesimleri Türkiye'de bir toplantı ve gösteri yapmak istediklerinde karşısına binlerce kolluk gücü çıkar, engelleme çıkar, darp yapılır, işkence yapılır ama bugün genel merkezimizin önüne iki aileyi, iki kişiyi polisler getirerek eylem yaptırmak istediler" dedi."Hiç kimse tesadüfen, öylesine bir iki tane ailenin kendi kararıyla HDP Genel Merkezi önüne gittiğini düşünmesin. Bu saldırı konsepti daha önce çokça düşünülmüş, tartışılmış, planlanmış, organize bir saldırıdır" diyen Danış Beştaş, eylemin içişleri bakanlığı, valilik ve emniyet müdürlüğü tarafından organize edildiğini söyledi.HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu eylemi, bu açıklamayı, bu saldırıyı yapan aileler değil polistir. Polis de emri İçişleri Bakanlığı'ndan almıştır. İçişleri Bakanı valisine, oradan emniyet müdürüne, oradaki seçilen kolluk görevlilerine vermiştir" diye konuştu.Danış Beştaş konuşmasında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a bir polis memurunun, "Çivilerim seni valla" dediğine de dikkat çekti. "O polis hala görevde" diyen Danış Bektaş, "O polis potansiyel bir katildir. O polis bir dakika bile polislik yapamaz. O polis milyonlarca halkın iradesini ölümle tehdit etmiştir. O polis bir an önce dört duvar arkasına kapatılmalıdır çünkü ölümle tehdit etmiştir bizi" diye konuştu. Danış Beştaş, "Emri yerine getiren polis ölümle tehdit ediyorsa en az emri veren kadar sorumludur" söyleminde bulundu."Bu saldırının asıl mimarı Cumhur İttifakı'dır" iddiasını dile getiren Danış Beştaş, "Birileri de parlamenter demokrasiyi kuracağız, diyor. Hukuk devletini inşa edeceğiz, diyor. Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar. Eğer Amed'de hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara'da hukuk devleti yürürlükte olamaz" diye konuştu.Danış Beştaş, "Biz barış mücadelesi yürütüyoruz. Ne bir askerin ne bir polisin ne bir Kürt gencinin artık toprağa düşmesini istemiyoruz. Siz Diyarbakır Anneleri adı altında siyasi emellerinize uygun provokasyonlar üretiyorsunuz. Diyarbakır'da oturttuğunuz annelerin evlatlarını sınırötesi operasyonla öldürüyorsunuz" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel HDP Genel Merkezi önündeki gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur" dedi.Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileleri temsilen Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen üç aile HDP Genel Merkezi önüne, üzerinde "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı siyah bir çelenk bırakmak istedi. Çelenge engel olmak isteyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu HDP'liler ile aileler arasında gerginlik çıktı. Gerginliğe polis müdahale etti ve 8 HDP'li darp edilerek gözaltına alındı.HDP Genel Merkezi'nden "Polisin yönlendirmesiyle ve koruması altında partimizin önünde büyük bir provokasyona kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. HDP’nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de hiç bir provokasyon ve engel tanımadan sürüyor, sürecektir" açıklaması yapıldı.