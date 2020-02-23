HDP’den AKP’ye çözüm süreci çağrısı

HDP’nin Ankara’da gerçekleşen 4. Olağan Kongresi’nde AKP’ye çözüm süreci mesajı verildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “İdlib’den çıkışın tek yolu Dolmabahçe mutabakatına dönüştür” ifadelerini kullandı.







Pervin Buldan’ın konuşmasından satır başları şöyle:“Tasfiye ve çökertme planlarıyla HDP’yi yıkamadılar, yıkmalarına izin vermedik. Seçimlerde önümüze türlü engeller koydular ama bizler o barajları yıka yıka geldik. Bize karşı kurdukları tüm tuzakları halkımızla birlikte birer birer boşa çıkardık.





Bizler bu ülkeyi yöneteceğiz ve yönetmeye geliyoruz. Halklarımız demokrasi baharını mutlaka yaşayacaktır. İmralı’nın kapısı mutlaka demokratik çözüme açılacak. İdlib’den çıkışın tek yolu Dolmabahçe mutabakatına dönüştür.”