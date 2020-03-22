Samanyolu Haber /Gündem / HDP’den hükümete çağrı /22 Mart 2020 17:41

HDP’den hükümete çağrı

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye’de de şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de vaka sayısı artarken, uzmanlar daha çok kişide koronavirüs testi yapılması gerektiğini söylüyor.

SHABER3.COM

Hekimlerin “100 kişiye test istiyorsak ancak bir-ikisine test yapılabiliyor” isyanını gündeme getiren HDP, en çok bütçe aktarılan kurum olmasıyla tartışılan Diyanet’ten sağlığa pay aktarılması gerektiğini gündeme getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen hastanelerin tanısı konmamış vakalarla dolu olduğuna dikkat çekti ve Kovid – 19 testlerinin maddi imkansızlıklar nedeniyle minimum seviyelerde yapıldığını söyledi.

Özen, “Hekimler maske, eldiven gibi temel ihtiyaç malzemeleri dahil birçok şeyin yeterli olmadığı görüşünde. Virüsün yayılım hızı göz önünde bulundurulursa mevcut kısıtlı sayılardaki yoğun bakım ünitelerinin de kısa vadede bunun altından kalkması oldukça zor. Türkiye’de hâlihazırda 10 bin kişiye 28 yatak, 100 bin kişiye ise 40 yataklık yoğun bakım imkânı düşmekte” dedi.

Özen sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an tamamen atıl vaziyette olan sekiz bakanlıktan fazla Diyanet bütçesine milli servet akmaya devam etmekte. Oysa son on yılda Diyanet’e ayrılan bütçe sağlığa ayrılsaydı 10 bin kişiye 142 yatak, 100 bin kişiye 125 yataklık yoğun bakım imkânının sağlanması mümkündü.

Bu durumda artık her kuruşu hayati önemde olan bütçe gömmek yerine, yaşatmak için çalışan birimlere yönlendirilmelidir. Devasa oranlardaki Diyanet bütçesinin en azından bir kısmı sağlık bakanlığına aktarılmalıdır.

Güney Kore örneğinde görüldüğü üzere koronavirüs salgınında erken teşhis ve yaygın test birçok insanın hayatının kurtulması demektir. Bununla mücadele edebilmek için sağlık bütçesi artırılmalı, Kovid – 19 testleri acilen yaygınlaştırılmalı ve sağlık birimlerinin tüm temel ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP’den hükümete çağrı Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:55