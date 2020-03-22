HDP’den hükümete çağrı

Hekimlerin “100 kişiye test istiyorsak ancak bir-ikisine test yapılabiliyor” isyanını gündeme getiren HDP, en çok bütçe aktarılan kurum olmasıyla tartışılan Diyanet’ten sağlığa pay aktarılması gerektiğini gündeme getirdi.







HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen hastanelerin tanısı konmamış vakalarla dolu olduğuna dikkat çekti ve Kovid – 19 testlerinin maddi imkansızlıklar nedeniyle minimum seviyelerde yapıldığını söyledi.





Özen, “Hekimler maske, eldiven gibi temel ihtiyaç malzemeleri dahil birçok şeyin yeterli olmadığı görüşünde. Virüsün yayılım hızı göz önünde bulundurulursa mevcut kısıtlı sayılardaki yoğun bakım ünitelerinin de kısa vadede bunun altından kalkması oldukça zor. Türkiye’de hâlihazırda 10 bin kişiye 28 yatak, 100 bin kişiye ise 40 yataklık yoğun bakım imkânı düşmekte” dedi.





Özen sözlerine şöyle devam etti:





“Şu an tamamen atıl vaziyette olan sekiz bakanlıktan fazla Diyanet bütçesine milli servet akmaya devam etmekte. Oysa son on yılda Diyanet’e ayrılan bütçe sağlığa ayrılsaydı 10 bin kişiye 142 yatak, 100 bin kişiye 125 yataklık yoğun bakım imkânının sağlanması mümkündü.





Bu durumda artık her kuruşu hayati önemde olan bütçe gömmek yerine, yaşatmak için çalışan birimlere yönlendirilmelidir. Devasa oranlardaki Diyanet bütçesinin en azından bir kısmı sağlık bakanlığına aktarılmalıdır.





Güney Kore örneğinde görüldüğü üzere koronavirüs salgınında erken teşhis ve yaygın test birçok insanın hayatının kurtulması demektir. Bununla mücadele edebilmek için sağlık bütçesi artırılmalı, Kovid – 19 testleri acilen yaygınlaştırılmalı ve sağlık birimlerinin tüm temel ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır.”