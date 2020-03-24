HDP’den virüse karşı ekonomi paketi

HDP’nin ekonomiden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “Hükümet vatandaşlarımıza ‘evde kal’ diyor ama evde kalacak vatandaşlarımızın ne yiyeceğini ne içeceğini, faturalarını kimin ödeyeceğini söylemiyor. Bununla ilgili tedbirleri konuşmuyoruz” dedi.







Paylan “Partimizin koronavirüs salgınına karşı ‘Ekonomik Güvence Paketi’ salgın süresince vatandaşlarımızın işini, aşını, temel ihtiyaçlarını güvence altına almaktadır” ifadelerini kullandı.





HDP’nin açıkladığı pakette kira ödemelerinin salgın süresince durdurulması, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internetin de bu sürede ücretsiz olması gerektiği maddeleri var.





İşten çıkarmaların bu süreçte yasaklanması gerektiği ifade edilen pakette, tüm işsizlere İşsizlik Formu’ndan şartsız gelir desteği verilmesi gerektiği ifadeleri yer alıyor.





Garo Paylan’ın açıkladığı 12 maddelik ekonomi paketi şu şekilde:





“1-Kira ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.





2-Bankalara olan bütün kredi ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.





3-Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet, ihtiyaç sınırına kadar, salgın süresince ücretsiz olmalıdır.





4-İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. KOBİ’lere sağlanacak bütün destekler bu şarta bağlı olmalıdır.





5-Faaliyetini durduran işyerlerinde işçiler ücretli izne çıkarılmalı, işçilerin SGK primleri ve işçiler üzerinden alınan tüm vergiler devlet bütçesinden karşılanmalıdır.





6-Ücretli izne çıkarılan işçilerin maaşlarının yüzde 50’si işveren tarafından, yüzde ellisi 3.000 TL’yi aşmamak üzere devlet bütçesinden karşılanmalıdır.





7-İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, tüm işsizlere kayıtsız şartsız doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.





8-Faaliyeti durdurulan esnafların zararı tazmin edilmelidir. Salgın süresince kira ve vergi ödemeleri durdurulmalıdır.





9-Çiftçi destekleri hemen ödenmelidir. Çiftçi borç ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.





10-Öğrencilerin, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan borçları silinmelidir.





11-En düşük emekli aylığı 2.400 TL olmalıdır.





12-Günlük, ev eksenli çalışan, yalnız yaşayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan alt gelir grubundaki kadınlara, doğrudan gelir desteği yapılmalıdır.”