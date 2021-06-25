HDP: 'Deniz Poyraz'a işkence de yapıldığı tespit edildi'

Gencer’in hızlıca tutuklanması ve olay yeri incelemesinde parti odalarından birindeki kurşun izinin fark edilmemesi soruşturmanın yüzeysel yapıldığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.







Poyraz’ın öldürülmeden önce işkenceye uğramış ihtimali olduğu gündemdeyken, HDP Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Türkan Aslan, ölü muayene tutanağına göre Poyraz'a işkence yapıldığını söyledi.





Artı TV yayınına katılan Aslan, "Kafasında 7-8 cm'lik kafatasına kadar inen bir kesiden bahsediliyor. Katilin üzerinden iki adet sustalı bıçağın çıktığını biliyoruz. Bunların da Deniz katledilirken kullanıldığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.





HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz de, Poyraz'a işkence yapıldığını söyledi.Öte yandan HDP ve Poyraz’ın avukatları, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi talebiyle 21 Haziran’da 38 maddeden oluşan 10 sayfalık dilekçeyi savcılığa sundu.





Olay yeri incelemesinin eksik yapıldığına dair ajansımız tarafından yapılan haber sonrası hareket geçen savcılık ise, hem kurşun izinin bulunması hem de mermi çekirdeğine ilişkin araştırma yapılmasını istedi. İnceleme sonucu mermi çekirdeğinin bulunduğu belirtildi.





Soruşturmayı yakından takip eden Türkan Aslan, soruşturmadaki eksiklikler ve savcılığa yaptıkları başvuruya ilişkin olarak, HDP’nin bulunduğu Tezol İşhanı ve parti binasındaki olay yeri incelemesinde delil toplama işlemenin eksik yapıldığını ifade etti ve ekledi:





“Katil zanlısı kendi ifadesinde 8 katlı binanın bütün katlarına çıktığını ve katlardaki dairlerin kapılarını çaldığını söylüyor. Yani bu arada katlar arasında dolaştığı kesin. Bina içinde iz bırakma ihtimali, suç delili bırakmış olma ihtimali olasıdır. Ama olay yeri inceleme ekipleri binayı incelenmedi. Eğer bütün katlar üzerinde bir inceleme yapılmış olsaydı deliller daha sağlıklı toplanırdı” dedi. Mermi çekirdeğinin günler sonra bulunmasının dahi detaylı bir soruşturma yapılmadığına işaret olduğunu söyleyen Aslan, “Olayda, zanlıyla ilişkili şahısların olma ihtimalı atlanmaması gereken bir ihtimal. Yine, kendisiyle birlikte getirdiği suç delillerini saklama ihtimali de var ortada. Binanın ortak kullanımına açık yerleri ve diğer dairelerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmadığı için bu soruların aydınlatılması da zorlaşıyor."