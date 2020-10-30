Samanyolu Haber /Gündem / HDP Diyarbakır esbaşkanları tutuklandı /30 Ekim 2020 20:56

HDP Diyarbakır esbaşkanları tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir hafta önce gözaltına alınan HDP Diyarbakır il eş başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada 22 ekimde parti binalarına düzenlenen polis baskınının ardından gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eşbaşkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyyat Ceylan ile Yenişehir İlçe Eşbaşkanları Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya, sekiz günlük gözaltının ardından bugün savcılığa sevk edildi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Sur ilçesinde asılan posterlerinin partinin il binasında hazırlandığı iddiasıyla suçlanan İl Eşbaşkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyyat Ceylan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İlçe Eşbaşkanları Sızıcı ve Kaya ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Eşbaşkanlar Alökmen ve Ceylan, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Sızıcı ve Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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