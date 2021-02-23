HDP Dolmabahçe dosyalarını açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla reddettiği "Dolmabahçe Mutabakatı"na ilişkin HDP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafını paylaşırken, "Burada kimin nerede oturacağını belirleyen Erdoğan’dır! O süreç halklarımızın geleceği için fedakârca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de olsa tereddüt etmeden aynı fedakârlığı yaparız" dedi.





Buldan'ın bu açıklaması sonrası Erdoğan'ın mutabakata ilişkin sözleri yeniden akıllara geldi.





Mutabakat neydi?

AKP ile Kürt hareketi arasındaki görüşmelere konu olan "Çözüm Süreci"nin bir aşaması olan söz konusu mutabakat 10 maddeden oluşuyordu.





Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, HDP’lilerle birlikte Dolmabahçe Sarayı’nda açıkladıkları 10 maddelik mutabakat 28 Şubat 2015 tarihini taşıyordu.





Mutabakat şu 10 maddeden oluşuyordu:





Demokratik siyasetin tanımı ve içeriği.

Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması.

Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri.

Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik baskılar.

Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları.

Çözüm sürecinde demokrasi-güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması.

Kadın, kültür ve ekoloji sorunlarının yasal çözümleri ve güvenceleri.

Kimlik kavramı, tanımı ve tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi.

Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması.

Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa.

















Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, söz konusu mutabakatın açıklandığı masada olan Yalçın Akdoğan ile aynı gün Suudi Arabistan ziyaretine gitmiş, öncesinde yaptığı açıklamada, "Tabii silahların bırakılması çağrısı bizler için çok çok önemli bir beklenti idi. Bu demokratik açılım süreci ile başlayan bir çağrıdır. Milli birlik ve kardeşlik projesi ile başlayan bir şimdi de çözüm süreci ile devam eden ve bunu artık noktalayalım diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır" demişti.





Ancak Erdoğan kısa süre sonrası bu sözlerinden vazgeçmiş, "mutabakatı doğru bulmadığını" söylemişti.





Erdoğan, Temmuz 2015'te yaptığı açıklamada ise, "Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü o toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. Ortada bir hükümet vardır. Öbür tarafta gurubu olan bir siyasi parti var. Neyin mutabakatını neyle ve kimle sağlıyorsunuz? Mutabakatın yeri parlamentodur. Ortaya Türkiye mutabakatı gibi değerler silsilesi ortaya konulur ve onun bir karşılığı olur. Bölücü terör örgütüne sırtını dayayanlarla mutabakat asla düşünülemez. O fotoğraf karesi doğru bir şey değildir" ifadesini kullanacaktı.





Sürecin sonra ermesinin ardında 24 Nisan 2016'da bir konuşma yapan Erdoğan, bu kez "mutabakatı" tümden reddetmiş, "Dün biri çıkmış Dolmabahçe mutabakatından bahsediyor. Böyle bir mutabakat yok. Bu iktidarın terör örgütüyle bir mutabakatı söz konusu değildir” demişti.