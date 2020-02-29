Samanyolu Haber /Gündem / HDP dört partinin imzaladığı kınama bildirisine neden imza atmadığını açıkladı /29 Şubat 2020 11:47

HDP dört partinin imzaladığı kınama bildirisine neden imza atmadığını açıkladı

HDP'den yapılan açıklamada 'Suriye’deki yanlış politikaların sahibi olan iktidar ittifakı ile hiçbir şey olmamış gibi İdlib felaketini birlikte kınamayı doğru bulmuyoruz' denildi.

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Meclis'te AKP, CHP, MHP ve İYİP gruplarının, İdlib'deki saldırıyı kınayan ortak bildirisine imza atmayan HDP bir açıklama yaptı.

HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç imzasıyla yapılan açıklamada "Hayatını kaybeden, İdlib topraklarına düşen her gencimiz için çok üzgünüz, onlara rahmet ve ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bunu bütün siyasi sorumluluğu taşıyanlarla beraber yapmayı uygun görmüyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Meclis’te 4 partinin ortak imzaladığı bildiriye imza atmadık, çünkü...

1. Suriye’deki yanlış politikaların sahibi olan iktidar ittifakı ile hiçbir şey olmamış gibi İdlib felaketini birlikte kınamayı doğru bulmuyoruz. Hayatını kaybeden, İdlib topraklarına düşen her gencimiz için çok üzgünüz, onlara rahmet ve ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bunu bütün siyasi sorumluluğu taşıyanlarla beraber yapmayı uygun görmüyoruz.

2. Meclis bütün taleplere rağmen olağanüstü toplanmıyor, olağan bir durumla karşı karşıyaymışız gibi davranılıyor; İdlib felaketini toplumun gözü önünde ve açıkça tartışmıyor; giderek ağırlaşan bedellerin hesabını sormaya yanaşmıyor; ama onun yerine partiler ortak kınama bildirisi yayınlıyor. Bu, samimiyetten tamamen uzak bir tutumdur."
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