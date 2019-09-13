Samanyolu Haber /Gündem / HDP eş başkanı gözaltına alındı /13 Eylül 2019 19:45

HDP eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada, Kulp Belediye Eş Başkanı Fatih Mehmet Taş gözaltına alındı. Soruşturmada 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi’ne ait bir aracın olay yerinde görüldüğü iddiasıyla yakalama kararı çıkarılanlardan Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu Kulp Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, gözaltına alındı.

Taş’ın yanı sıra HDP İlçe Eşbaşkanı A.K., Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.’nın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

HDP: FÂİLLER BULUNSUN

HDP Eş Başkanı Seza Temelli bugün yaptığı açıklamada saldırıyı telin ettiğini ve fâillerin bulunmasını beklediklerini belirterek, "Yeni algı operasyonu işaretleri alıyoruz." demişti.
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