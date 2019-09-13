HDP eş başkanı gözaltına alındı

Saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi’ne ait bir aracın olay yerinde görüldüğü iddiasıyla yakalama kararı çıkarılanlardan Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu Kulp Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, gözaltına alındı.
Taş’ın yanı sıra HDP İlçe Eşbaşkanı A.K., Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.’nın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
HDP: FÂİLLER BULUNSUN
HDP Eş Başkanı Seza Temelli bugün yaptığı açıklamada saldırıyı telin ettiğini ve fâillerin bulunmasını beklediklerini belirterek, "Yeni algı operasyonu işaretleri alıyoruz." demişti.