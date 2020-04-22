HDP Eş Başkanı Sancar’dan infaz yasası için ilginç savunma

Yeni İnfaz Kanunu’nun Meclis’teki oylamasına 61 HDP’li vekilden sadece 24’ünün katılarak ret oyu verilmesi kamuoyundan büyük eleştiri aldı. KRT’de Özlem Akarsu Çelik’in PO-Lİ-Tİ-KA programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçmenlerinden özür diledi. “İnsanlar son anda o fotoğrafı görmek istemişler demek ki. Biz bunu fark etmemişiz. Seçmenimizden de özür diliyoruz” diye konuştu.









SAMİMİYETLE ELEŞTİRİ YAPAN HERKESE HAKLI OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ





Yedi gün süreyle her madde üzerinde konuştuklarını belirten Sancar, “Milletvekillerimiz 4 kere ayrı ayrı Meclis içinde yürüyüş yaptı. Sembol nedir oylama anında muhalefetten kaç milletvekili var. Bu bir şekildir. Samimiyetle eleştiri yapan her kesime de haklı olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.





MUHALEFETİN TAMAMI OLSAYDI KANUN GENE ÇIKACAKTI

Sembollerin değerine daha fazla kafa yormak gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz işin içeriğine çok yoğunlaştık. İnsanlar ‘Ya tamam sayın başkan, sayın milletvekilleri çalıştınız ama son anda orada güçlü görünseydiniz. Bu bize moraldir’ dedi. Başım gözüm üstüme haklılar. Eğer orada muhalefet tam kadro, daha doğrusu 34 vekil daha bulundursaymışız sanki kanun başka çıkacakmış gibi bir algı yaratanlar var. Muhalefetin tamamı da orada olsaydı o kanun gene çıkacaktı.”