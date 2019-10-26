Samanyolu Haber /Politika / HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak eleştirisi /26 Ekim 2019 19:03

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak eleştirisi

Son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belli şehirlerde aday çıkarmayarak dolaylı yoldan CHP'nin adaylarını destekleyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan söz konusu örtülü ittifak ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'ye tepki göstererek, 'Biz, Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara "r' dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre meclis çalışmalarını 3 gün süreyle boykot eden HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Suriye'ye yönelik harekata ve seçim ittifakına ilişkin açıklamada bulundu.

Sadece Kürtlerin değil, hukuksuzluğun önüne geçebilmek adına Türkiye halkları ve muhalefetinin bir ittifak oluşturması gerektiğini söyleyen Buldan, “Bugün Diyarbakır’a, Mardin’e, Van’a sadece Kürt olduklarından dolayı kayyum atanıyorsa eğer, Türkiye’nin batısındaki belediye başkanları eğer Kürtlere sahip çıkmazsa, yarın öbür gün oradaki belediye başkanlarına yapılacak olan en ufak bir haksızlıkta, hukuksuzlukta Kürt halkı onların yanında hep durdu, durmaya da devam ediyor. Fakat böyle giderse Kürt halkı çok üzülerek ifade etmek isterim ki, bu mücadelede kendisini geri çekecektir. Yani Türkiye’nin batısındaki belediye başkanları, özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı" dedi.

Buldan, "O yüzden ileride yaşanacak haksızlıklarda bu sefer Kürt halkı onlara sahip çıkmayacaktır. Bunu üzülerek söylüyorum. Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik. Türkiye’nin demokratikleşmesine yatırım yapmak istedik. Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor” ifadesini kullandı.
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