HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan ortak aday açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Mahmut Bozarslan imzası taşıyan habere göre Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kendi kriterlerine uygun olması halinde ortak cumhurbaşkanı adayına açık olduklarını söyledi. Sancar, parlamento seçimlerinde hiçbir ittifakta yer almayacaklarını belirterek, HDP’nin değil, ittifakların HDP’ye mecbur olduğunu belirtti..





Merkezi Diyarbakır’da bulunan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından düzenlenen ‘Tigris Diyalogları’ başlıklı toplantılar serisinde bu kez HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar konuk oldu. Sancar, “Türkiye’de muhalefet ve HDP’nin tutumu’ konulu toplantıda STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.





Toplantıda ilk sözü alan DİTAM Başkanı Mehmet Vural, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’nin yol alamayacağını söyledi. Sorunun çözümü için birçok kesimin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Vural, “Son günlerde gerek siyasi çevrelerin gerek iktidarın bu meseleyi artık çözüm bekleyen esas sorun olduğunu, bu sorun çözülmeden Türkiye'nin yol alamayacağını, demokratik anlamda bir çıkış yapamayacağı fikri hasıl oldu. Ama bazı siyasetçiler bu sorunun çözülmesinden hiçbir zaman yana değiller. Hasıraltı eder gibisinden bir tutum içerisindeler. 40 yıldır bir çatışmanın içindeyiz bunun bir şekilde son bulması lazım. Burada sivil toplumun, siyasilerin, aydınların, yazarların katkılarının olması lazım. Silahların susması meselesi dün ne kadar doğru ise bugün de doğrudur. Artık demokratik yoldan çağdaş yöntemlerle bu sorunun dikkate alınması lazım” dedi.





“Seçimlerde HDP belirleyici olacak”





Daha sonra söz alan Sancar da 2023 seçimlerine dikkat çekti. Seçimlerin Türkiye tarihinin en kritik seçimi olacağını savunan Sancar, “Ne zaman yapılırsa yapılsın önümüzdeki seçimlerde partimizin ve Kürt halkının belirleyici olacağını biliyoruz.Bunun nasıl bir çözüm gücüne dönüştürülebileceğine kafa yoruyoruz. Bütün Türkiye için yeni bir başlangıç ve şüphesiz Kürt sorununda barış ve demokrasi, ülkede adaletin tesis edilmesi; temel hedeflerimiz olarak bunları belirledik” dedi.





HDP’nin demokratik siyaseti güçlendirecek işbirliklerine hazır olduğunu söyleyen Sancar şöyle devam etti: “Hem devleti demokratikleştirmek hem de Kürt sorununda demokratik barışın yolunu açmak aynı zamanda bu demokratik siyaseti genişletmek demektir. HDP demokratik siyaseti güçlendirecek her iş birliğine her türlü ortaklığa hazırdır.”





Sancar’dan yeni dönem vurgusu





Katılımcıların sorularını yanıtlayan Sancar, bir süre önce açıkladıkları tutum belgesine vurgu yaptı. Belgenin bir seçim beyannamesi olmadığını, dönemsel bir tutum belgesi olduğunu ifade eden Sancar, siyasette yeni bir arayışta olduklarını söyledi. Sancar, “Bizim buradaki çabamız bir yol açmak. Yeni bir başlangıç…Ama daha yolun başındayız.Birbirimize dokunacak dili, birbirimize ulaşacak yöntemi bulmak zorundayız. Eğer eşit ve ortak yaşamı hedefliyorsak bunu olabilecek en geniş toplumsal mutabakatla gerçekleştirebileceğimizi de kabul etmeliyiz” dedi.





“İyi Parti’den talep gelirse görüşürüz”





HDP’nin tutum belgesini dört muhalefet partisine gönderdiğini söyleyen Sancar, İyi Parti’nin tutumundan dolayı temasa geçmediklerini ifade etti. Sancar, İyi Parti’den talep gelmesi halinde tutum belgesini iletebileceklerini söyledi.





“Parlamento seçimlerinde ittifaklara girmeyeceğiz”





HDP’nin ‘Demokrasi İttifakı’ adıyla üçüncü bir ittifak olduğunu vurgulayan Sancar parlamento seçimlerinde ittifaklara girmeyeceklerini, demokrasi ittifakı altında seçime gireceklerini söyledi. Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde iki seçim var. Biz parlamento seçimleri için mevcut herhangi bir ittifakla işbirliğimizin olmayacağını, herhangi bir ittifaka katılmamızın sözkonusu olmayacağını net biliyoruz. Kendi ittifakımızla yürüyeceğiz. Bu en geniş ittifak, seçim ittifakına da dönüşebilir. Bu ittifak mevcut Cumhur ve millet ittifakı dışındaki kendi ittifakımız diye adlandırdığımız ‘Demokrasi İttifakı’dır”.





Sancar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday seçeneğine kapıyı kapatmadı. Sancar, kendi kriterlerine uygun aday olması halinde ortak adaya destek verebileceklerini belirterek, şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlediğiniz çerçevede, açık, şeffaf ve müzakereye dayalı bir ortak aday fikrini açığız.”





“İttifaklar HDP’ye mecbur”





HDP’nin ittifaklara mecbur olup olmadığının sorulması üzerine Sancar, ittifakların HDP’ye mecbur olduğunu söyledi.HDP ve Kürt seçmenin kilit güç olduğunu savunan Sancar, “İttifaklar HDP'ye mecbur görünüyor, seçim anketleri bunu söylüyor, anketörler yazıyor, yazarlar, çizerler bunu söylüyor. Politikamızı belirlerken de bu kilit gücün farkında olduğumuzu bizzat bildirgede yazdık. HDP’nin ve temsil ettiği geniş kitlenin Türkiye'nin kilitlenmiş sorunlarında anahtar güç olduğunu bizim dışımızdaki herkes de biz de biliyoruz” şeklinde konuştu.





Sancar, kapatma davası dahil, muhtemel gelişmelere karşı tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, ihtiyaç halinde yeni bir tutum belgesi açıklayabileceklerini sözlerine ekledi.



