HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den referandum çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den de Kanal İstanbul projesini referanduma götürme çağrısı geldi. Temelli, "İsterseniz bir erken seçim provası yapalım, gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret" dedi.





Partisinin Adana İl Örgütünün 3'üncü olağan kongresine katılan ve Kanal İstanbul'un iklim krizini büyüteceğinin altını çizen Temelli şunları söyledi:





"Bu ülkenin gelecek 40 yılını ipotek altına alır"





"Bu ülkenin gelecek 40 yılını mali olarak, finansal olarak ipotek altına alır. Yani bu ülkenin daha doğmamış çocuklarını borçlandırır. Buradan diyorum ki Kanal İstanbul istemiyoruz. Bak Osman Gazi Köprüsü yaptın, ama daha çok geçmeyenlerden parasını alıyorsun. Adanalılar siz belki Osman Gazi köprüsünü hiç görmediniz, hiç geçmediniz ama geçenlerden daha çok para ödüyorsunuz. Önümüzdeki 25 yıl boyunca şehir hastanelerinin faturasını bu halk ya cebinden ödeyecek ya da hasta olup bedeniyle ödeyecek. Soygun böyle bir soygun. Size 'Hodri meydan' dedik, 'Erken seçim' dedik. Size buradan bir teklifim var. İsterseniz bir erken seçim provası yapalım, gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret! Biz 31 Mart'ta, 23 Haziran'da nasıl sizi sandıkta yendiysek ilk sandıkta çok daha güçlü bir şekilde yeneceğiz. Gelin bakalım İstanbul halkı ne diyecek. Erken seçime yönelik bir kanal mı açacağız yoksa İstanbul kanalı mı açılacak onu hep birlikte çok iyi görebiliriz."