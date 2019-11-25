Samanyolu Haber /Gündem / HDP eski Milletvekilinin Almanya'ya iltica dosyası MİT’in eline geçti! /25 Kasım 2019 15:24

HDP eski Milletvekilinin Almanya'ya iltica dosyası MİT’in eline geçti!

HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in iltica dosyası Ankara’da tutuklanan Alman Büyükelçiliği’nin avukatının üzerinde olduğu açıklandı Almanya İçişleri Bakanlığı Birlik'i uyardı

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Ankara’da tutuklanan Alman Büyükelçiliği’nin avukatının üzerinde bulunan ve MİT’in eline geçen dosyaların arasında HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in iltica dosyası da olduğu belirtildi.

Birlik "Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan, can güvenliğimin tehlikede olduğunu söylediler" dedi.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da bulunan Almanya Büyükelçiliği’nin işlerini yürüten avukatlarından birinin Eylül ayından bu yana tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Hakkında “casusluk” suçlaması yürütülen Yılmaz S. isimli avukata büyükelçilik tarafından Almanya’da iltica eden Türkiye vatandaşlarına ilişkin bilgilere ulaşma görevi bulunuyor.

Avukat, yasal olmayan yollarla Almanya’ya sığınan siyasi mültecilerin gerçekten Türkiye’de haklarında bir tutuklama kararı veya takibin olup olmadığını araştırıyor ve elde ettiği bilgileri Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’ne ilettiği belirtiliyor.

Avukat Yılmaz S.’nin gözaltına alındığı sırada Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) talebiyle araştırdığı dosyalardan birisinin de HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in iltica dosyası olduğu öğrenildi.

Berlin- Ankara hattında krize neden olaya ilişkin konuşan HDP eski Şırnak milletvekili Leyla Birlik’in avukatın tutuklanmasının basına yansımasından bir süre önce olaydan haberdar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Alman İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer gelip bana iltica dosyamın MİT’in eline geçtiğini, bundan dolayı da can güvenliğimin tehlikede olduğunu söylediler.”

Ancak yetkililerin koruma talebini kabul etmediğini aktaran Birlik, “Alman devletinin korumasına ihtiyacımız yok. Bizim Almanya’da nerede olduğumuz ve ne yaptığımız ortadadır. Halkımızın arasında mücadelemizi sürdürüyoruz. Almanya’ya gelip sığınanlar burada korkutulmak isteniyor, halkımızın arasında yeteri kadar korunduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Yetkililerin kendisine toplam 69 ilticacının dosyasının MİT’e geçtiğini aktardığına dikkat çeken Birlik “Alman devleti dosyalarımızı Ankara’daki bir avukata göndererek güvenliğimizle oynamıştır” dedi. Avukatının devlet birimlerinden izahat talebinde bulunacağını belirten Birlik, devamla şunları söyledi:

“Almanya ülkesine sığınanların can güvenliğinden sorumludur, ancak burada görülüyor ki öyle hareket edilmemiştir. Burada Türk devleti neden bu operasyonu yaptı? Erdoğan rejimi başta Almanya olmak üzere diğer batılı ülkelere karşı rehin siyaseti sürdürüyor. Almanya’nın sessizliğini aşıp Türkiye’ye karşı yaptırımlarını hayata geçirmesi gerekiyor.”
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