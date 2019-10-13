Samanyolu Haber /Gündem / HDP etkinliğine polis engeli /13 Ekim 2019 17:57

HDP etkinliğine polis engeli

Beşiktaş'ta HDP'nin 7'nci kuruluş yıl dönümü için yapılan etkiliğe kaymakamlık izin vermedi. Polis, HDP ilçe binası önünde basın toplantısı düzenleyen gruptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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HDP’nin 7’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Etkinlik Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Etkinliğin yasaklanması üzerine HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları, partinin Beşiktaş İlçe Örgütü’nde basın toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısının ardından “Biji berxwedan Rojava” (Yaşasın Rojava direnişi) sloganıyla dağılan kalabalığa müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Biber gazı sıkan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 
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