HDP: Gençleri dağa gönderen Soylu’dur

HDP’li belediyelere kayyım atanmasının ardından başlatılan ‘Demokrasi Nöbeti’ eylemlerinin 32’inci gününde Mardin’de konuşan HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Leyla Güven, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi.







‘BU TEHDİT DEĞİL, REALİTEDİR’





Mardin Valiliği tarafından kentte bir ay daha uzatılan “eylem ve etkinlik yasağı” gerekçesi ile HDP il binasının etrafı polis ablukasına alındı. Bu nedene HDP’liler eylemlerini il binası önünde sürdürdü. HDP’nin “İtaat etmeyeceğiz” dediği için linç edilmek istendiğini söyleyen Güven, Diyarbakır’da söylediği sözlerini tekrarlayarak, “Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözülmedikçe acılar yaşanmaya devam edecektir. Buna izin vermeyelim. Hep birlikte buna karşı duralım. Bu tehdit değil bu bir realitedir” dedi.





‘BÜLENT ARINÇ BU GERÇEKLİĞE İŞARET ETTİ DİYE…’





HDP’li aç büyükşehir belediyesinin ardından Kulp ve Karayazı belediyelerine de kayyım atanmasını değerlendiren Güven, önce alt yapının hazırlandığını ardından taşlarının döşendiğini ve belediyelerin daha sonra gasp edildiğini söyledi. Güven, Kürtlere karşı yeni konseptlerin hazırlandığını öne sürdü. Televizyon ekranlarında sabahtan akşama kadar Kürtler adına kim olduğu belli olmayan kişilerin konuşturulduğunu ifade eden Güven, kendilerinin konuşarak gençleri dağa yönlendirdikleri iddialarına da şöyle yanıt verdi: “Bu konseptler Türkiye’nin birliği için değil. Aslında konuşarak gençleri dağa gönderen biz değiliz. Konuşarak bunu sağlayan Süleyman Soylu’nun kendisidir. Ötekileştirilen dil, televizyonlarda akşama kadar kullanılan dil gençleri canından bezdiriyor. Bülent Arınç bu gerçekliğe işaret etti diye ‘hadi oradan’ dediler. Bunlar gerçeğin üstünü sürekli kapatmaya çalışıyorlar.”





‘DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ, BİZ O TRENE BİNDİK’





“Demirden korkan trene binmez” diyen Güven şöyle devam etti: “Biz bindik o trene özgürlük yolunda adım adım ilerliyoruz. Hiçbir güç de bu treni durduramaz. Ne AKP-MHP iktidarı ne de başka iktidarlar. Tarihte bu konuda güvenlikçi politikalarda ısrar edenler tarihin çöp sepetine gitmiştir. Ama halklar kendi yerinde yaşamını sürdürmeye devam etmiştir.”