HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak yine kaçırıldı

HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak, Ankara’da sivil polis olduğunu söyleyen kişilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olay anından yanında Ezgi Orak’ın yanında bulunan arkadaşlarının verdiği plaka avukatları tarafından sorgulanınca polis önce plaka kaydının olmadığını söyledi. Avukatların ısrarı sonucu polis, Orak’ın TEM Şube’de olduğunu söyledi.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi Ezgi Orak, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Cebeci mevkiinde saat 17.00 sıralarında kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla bir araca bindirildi. Orak’ın nereye götürüldüğüne dair ilk etapta bilgi vermeyen polis, avukatların ısrarı üzerine Orak’ın TEM’e götürüldüğünü söyledi.





Orak ve iki arkadaşı Cebeci’den Kızılay’a doğru ilerlerken sivil bir araç tarafından önleri kesildi. Sivil polis olduklarını söyleyen 3’ü erkek bir kadın 4 kişi, kimlik göstermeden Orak ve arkadaşına Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Orak’a hakkında yakalama kararı olduğunu söyleyen sivil giyimli kişiler Orak’ı zorla araca bindirdi. Orak’ın araca bindirilmesine tepki gösteren iki kişi de sivil polis olduklarını söyleyen şahıslar tarafından darp edildi.





POLİS, ‘ARAÇ PLAKA KAYDI YOK’ DEDİ





Bunun üzerine Orak’ın arkadaşları 155’i arayarak kayıp ilanı verdi. Cebeci Karakolu’ndan Orak’ın arkadaşlarını arayan bir polis, isim ve araç plakası alarak kayıt oluşturdu. Sonrasında bir kez daha Orak’ın arkadaşlarını arayan karakol polisi, verilen araç plakasının kayıtlı olmadığını öne sürerek, görgü tanıklarından karakola gelmelerini ve ifade vermelerini istedi. Orak’ın arkadaşları Cebeci Karakolu’na gittiği sırada Ankara TEM şube polisleri tarafından Orak’ın avukatları arandı. Polisler, avukatlara Orak’ın TEM’e yeni getirildiği bilgisini verdi. Avukatların Orak ile görüşmek üzere TEM şubeye geçtiği öğrenildi.





Öte yandan Orak’ın kaçırılmasına ilişkin sosyal medyada #EzgiOrakNerede hashtagi açıldı.





DAHA ÖNCE ‘AJANLIK’ TEKLİF EDİLMİŞTİ





Orak, daha önce ‘hakkında ihbar olduğu’ gerekçesiyle 27 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı. Orak gözaltı ardından sivil polisler tarafından kendisine tehditle ajanlık teklif edildiğini açıklamıştı. Orak, söz konusu tehditlere ilişkin 18 Ocak 2021 tarihinde İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’ne başvuruda bulunmuştu.