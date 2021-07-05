Samanyolu Haber /Gündem / HDP, Gergerlioğlu için cezaevi önünde 'adalet nöbeti'ne başlıyor /05 Temmuz 2021 12:11

HDP, Gergerlioğlu için cezaevi önünde 'adalet nöbeti'ne başlıyor

HDP, Anayasa Mahkemesi’nin hakkındaki hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu için saat 11.00’de Sincan Cezaevi önünde "adalet nöbeti" tutacak.

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HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu için harekete geçiyor.  Anayasa Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği ancak tahliye edilmeyen partinin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için saat 11.00’de Sincan Cezaevi önünde 'adalet nöbeti' başlatılacak. 

HDP'nin Twitter hesabından nöbet eylemiyle ilgili yapılan paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"AYM kararına rağmen rehin tutulan milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın saat 11.00’de Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbetindeyiz. AİHM ve AYM kararlarını uygulamayan darbecilere karşı her yerde mücadeleye devam edeceğiz."


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