HDP heyeti Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyetin, Federe Kürdistan Bölgesi ziyaretleri devam ediyor.







Temelli başkanlığındaki heyet, ziyaretleri kapsamında Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e, Irak Parlamentosu YNK Grubu Başkanı Ciwan İhsan, YNK Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Osman, Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı Salar Mehmud eşlik etti.





Berhem Salih, heyeti “Sizleri babamın Süleymaniye’deki evinde karşılamak istedim. Süleymaniye’deki bütün görüşmelerimi bu evde yapıyorum. Ziyaretinizden mutluluk duydum. Hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşmede bölgesel sorunlar başta olmak üzere, Kürt sorununun çözümü, ulusal birlik gibi temel konular ele alındı.





Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP ile görüşmüyor. Cumhurbaşkanlığı etkinliklerine de parti davet edilmiyor.