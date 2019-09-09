Samanyolu Haber /Gündem / HDP heyeti Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü /09 Eylül 2019 21:10

HDP heyeti Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP'nin Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki temasları sürüyor. KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüşen heyet, bugün de Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile görüştü. Görüşmede, bölgesel sorunlar, Kürt sorununun çözümü ile ulusal birlik konuları ele alındı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyetin, Federe Kürdistan Bölgesi ziyaretleri devam ediyor.

Temelli başkanlığındaki heyet, ziyaretleri kapsamında Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e, Irak Parlamentosu YNK Grubu Başkanı Ciwan İhsan, YNK Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Osman, Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı Salar Mehmud eşlik etti.

Berhem Salih, heyeti “Sizleri babamın Süleymaniye’deki evinde karşılamak istedim. Süleymaniye’deki bütün görüşmelerimi bu evde yapıyorum. Ziyaretinizden mutluluk duydum. Hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşmede bölgesel sorunlar başta olmak üzere, Kürt sorununun çözümü, ulusal birlik gibi temel konular ele alındı.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP ile görüşmüyor. Cumhurbaşkanlığı etkinliklerine de parti davet edilmiyor. 
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