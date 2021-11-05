HDP için kritik gün

DAVANIN GEÇMİŞİ





İDDİANAMEDEN





İDDİANAMEDE YER ALAN DELİLLER





HDP'den yapılan açıklamada "Siyasi talimatlar sonucu partimiz hakkında açılan kapatma davasına ilişkin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz tarafından hazırlanan yazılı savunmamız bugün (5 Kasım Cuma) saat 16:00’da Anayasa Mahkemesine sunulacaktır." denildi.HDP'ye karşı muhalefetiyle bilinen Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, 11 Aralık 2020'de yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullanarak HDP'nin kapatılmasını talep etmişti:"HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınağına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır."Birkaç gün sonra katıldığı bir televizyon programında Bahçeli'nin taleplerine cevap veren AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi." cevabını verdi.Bahçeli 11 Ocak 2021'de çağrısını tekrar etti ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu davayı açmazsa Siyasi Partiler Kanununun 100. maddesine dayanarak başvuruyu kendilerinin yapacağını belirtti.Son olarak 2 Mart'ta bu çağrısını yeniden dile getirerek HDP'nin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatma davasının açılmasını talep etti.Tüm bu gelişmelerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması ve partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da bulunduğu 687 üyeye siyasi yasak getirilmesi talep edildi. İddianame, 17 Mart 2021'de Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin; demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti.Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı.Anayasa'nın 14. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan" faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirtti.Bu doğrultuda iddianamede partinin temelli kapatılması, partiyle bağlantılı 687 kişi hakkında beş yıl siyaset yasağı getirilmesi, partiye üye kayıtlarının durdurulması ve Hazine yardımlarının kesilmesi, banka hesabında bloke edilmesi ve ödenmiş ise Hazine'ye iade edilmesi talep ediliyor.HDP teşkilatları aracılığıyla PKK'ya katılan ve yargılanan örgüt üyelerinin beyanlarını içeren Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021/1 Esas ve Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021/35 Esas sayılı dosyalarındaki sanık beyanları.Kobani Olayları'nın vuku bulduğu tarihteki MYK'de görevli olanlar.Diyarbakır Anneleri'nin beyanları.Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, PKK için kuryelik yaptığına ilişkin haber çıktısı ve CD.HDP İstanbul Esenyurt ve Güngören, Elâzığ Karakoçan, Batman, Diyarbakır ve ilçeleri, Aydın ile Van İpekyolu Belediyesi'nin parti binalarında PKK ile ilgili iltisaklı olduğunu gösterir, ele geçirilen bilgi ve belgeye ilişkin haber çıktıları.HDP teşkilat kademelerine seçilen teşkilat başkanı ve üyelerine ait sabıka kayıtları.Parti eş genel başkanlarının açık kaynaklara yansıyan beyanları.Tüzük, program ve iç yönetmelik.Kurucular, eş genel başkanlar ve merkez organlarda görev alanlar ile milletvekilleri ve kayyum atanan belediye başkanlarına ilişkin belgeler.HDP tarafından 23 Şubat 2020'de yapılan 4. Olağan Kongre ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/90491 soruşturma sayılı dosyasına ilişkin evrak.HDP tarafından gerçekleştirilen kongrelerde, merkez organlarında görev alanlar ile Kurucular Kurulu listesi.İçişleri Bakanlığı'ndan temin edilen 5 Mart 2021 tarih ve 3924 sayılı yazı ekinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ait evrak.İdris Baluken'in Hendek Olayları sırasındaki beyanına ilişki haber çıktısı.