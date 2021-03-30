Samanyolu Haber /Gündem / HDP iddianamesinin iadesi istendi /30 Mart 2021 17:37

HDP iddianamesinin iadesi istendi

HDP'ye açılan kapatma davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasının iddianamesinin iadesini talep etti.

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Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili yarın yapacağı ilk incelemenin öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak heyete sundu. Raportör usuli eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.
 
Davayla ilgili ilk incelemesini yarın gerçekleştirecek olan AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açmıştı. Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında da siyasi yasak istenmişti.


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