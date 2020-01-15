HDP il binası önünde 7 el ateş etti!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye saati ile 15:00 civarında HDP İstanbul il binası önünde bir kişi silahla 7 el ateş etti.





HDP'den saldırı sonrası yapılan açıklamada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.





HDP binasıyla aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çok sayıda polis bina önüne sevk edildi. Parti binasının etrafına güvenlik şeridi çekti.





BİNAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR





Saldırganın kimliği hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.



Olay yeri inceleme ekipleri saldırı mahallinde delil topladı.





Binaya girişlere izin verilmezken, saldırganın silahıyla birlikte karakola gidip teslim olduğu belirtildi.







HDP YENİ AÇIKLAMA İÇİN TOPLANIYOR





HDP'den yapılan açıklamada, "Çeteler eliyle parti binalarımız bu tür saldırılara daha öncede maruz kaldı. Bu saldırıyla yöneticilerimiz, partililerimiz ve halkımız korkutulmak ve sindirilmek istenmektedir. Bu faşist ve çeteci saldırılar karşısında demokratik tepkimizi sonuna kadar kullanacağız." denildi.





HDP bugün Türkiye saati ile 16:30'da milletvekilleri, yöneticiler ve partililerin katılımıyla il binası önünde basın açıklaması yapacak.



