HDP il binasına saldırıda katledilmişti: Deniz Poyraz davasında arbede

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına 17 Haziran tarihinde Onur Gencer tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz katledilmişti. Gencer'in yargılanacağı davanın ilk duruşması İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Davaya çok sayıda katılım nedeniyle duruşma İzmir Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.





İddianamede Gencer hakkında, hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma öncesinde adliye önünde bir açıklama da yapıldı.





BULDAN: 'BU KATİLİN ARKASINDAKİ GÜÇLER...'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada,"Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler hala açığa çıkmadı, hala sorgulanmadı. O gün Deniz'i katlederken büyük bir kaos planladılar. Bu ülkenin barışına kurşun sıktılar. Deniz'e sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna da sıkılan bir kurşundur. Deniz'e sıkılan kurşun, barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan kurşundu. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler" ifadelerini kullandı.





Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Deniz Poyraz'ın ailesi ile HDP'liler katıldı.





MAHKEME SALONUNDA ARBEDE

Poyraz'ı katleden Gencer'in duruşma salonundan çıkarılırken laf atması üzerine avukatlar duruma tepki gösterdi salonda arbede çıktı. Aileler ve avukatlar mahkeme heyetine katil neden bu kadar rahat diye tepki gösterdi.