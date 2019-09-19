HDP ile CHP önünde serbest, AKP önündek annelere gözaltı

AKP’nin KHK ile işinden ihraç ettiği Cemal Yıldırım’ın, AKP Ankara il binası önünde 5 gün süreyle 12.00-13.00 saatleri arasında yapmak istediği ‘işimi geri istiyorum’ oturma eylemine bir kez daha izin verilmedi. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Harbiyeli anneleri de çocuklarının yaşadıklarını anlatmak için eylemin üçüncü gününde AKP İl Binası önündeydi.





Yıldırım ve beraberindeki 3 kişi, eylemin 3’üncü gününde de gözaltına alındı.



