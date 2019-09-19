Samanyolu Haber /Gündem / HDP ile CHP önünde serbest, AKP önündek annelere gözaltı /19 Eylül 2019 08:31

HDP ile CHP önünde serbest, AKP önündek annelere gözaltı

15 Temmuz sonrası müebbet verilen Harbiyeli askeri öğrencilerin anneleri ve KHK’lıların AKP önündeki eylemi sürüyor. Anneler sert müdahaleyle gözaltına alındı.

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP’nin KHK ile işinden ihraç ettiği Cemal Yıldırım’ın, AKP Ankara il binası önünde 5 gün süreyle 12.00-13.00 saatleri arasında yapmak istediği ‘işimi geri istiyorum’ oturma eylemine bir kez daha izin verilmedi. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Harbiyeli anneleri de çocuklarının yaşadıklarını anlatmak için eylemin üçüncü gününde AKP İl Binası önündeydi.

Yıldırım ve beraberindeki 3 kişi, eylemin 3’üncü gününde de gözaltına alındı.

İKİYÜZLÜLÜK YAPILIYOR

Ellerinde Anayasa kitapçıklarıyla AKP önünde oturma eylemi yapmak isteyen Yıldırım’a müebbet hapis cezası verilen Harbiyelilerin anneleri Emine Uyanık ve Melek Çetinkaya da katıldı. Haklarını aramak isteyen 3 isme polis müdahale ederken Emekçi Hareket Partisi (EHP) Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural yaşananlara tepki gösterdi.

Gözaltına alınan Kural, “Burada ikiyüzlülük yapılıyor, çifte standart uygulanıyor. Eylem yapmak AKP’nin önünde mi yasak? Anayasal hakkını başka yerlerde kullanmak serbest de AKP’nin önünde mi yasak” dedi.

15 Temmuz’un ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, 16 Eylül gününden itibaren 5 gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde 1 saatlik oturma eylemi yapacağını duyurmuştu.
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