Samanyolu Haber /Gündem / HDP, İnsan Hakları Derneği ve sendika yöneticilerine operasyon /27 Kasım 2019 10:43

HDP, İnsan Hakları Derneği ve sendika yöneticilerine operasyon

Ankara, Adıyaman ve Urfa'da yapılan polis baskınlarında aralarında eski milletvekili, sendikacı, gazeteci ve insan hakları savuncularının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan Hakları Derneği (İHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Gerekçesi öğrenilmeyen operasyon kapsamında gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri şöyle : 

İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP PM üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, Kemal Akalın, Berfum Çolak, Ziya Cebeci.

 HDP’Lİ ESKİ VEKİL GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman’da da evlere polis baskın düzenledi. HDP önceki dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın evinde arama yapan polis, daha sonra eski vekili gözaltına aldı. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 GAZETECİ TOPALOĞLU GÖZALTINA ALINDI, AİLENİN KAFASINA SİLAH DAYATILDI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu da Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Topaloğlu'nun evindeki aile fertlerinin tamamının yere yatırılarak kafasına silah dayandığı aktarıldı. Evi dağıtarak yapılan aramalar ardından gözaltına alınan Topaloğlu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP, İnsan Hakları Derneği ve sendika yöneticilerine... Sonraki Haber >>

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:55