HDP, İnsan Hakları Derneği ve sendika yöneticilerine operasyon

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan Hakları Derneği (İHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.





Gerekçesi öğrenilmeyen operasyon kapsamında gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri şöyle :





İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP PM üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, Kemal Akalın, Berfum Çolak, Ziya Cebeci.





HDP’Lİ ESKİ VEKİL GÖZALTINA ALINDI





Adıyaman’da da evlere polis baskın düzenledi. HDP önceki dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın evinde arama yapan polis, daha sonra eski vekili gözaltına aldı. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





GAZETECİ TOPALOĞLU GÖZALTINA ALINDI, AİLENİN KAFASINA SİLAH DAYATILDI





Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu da Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Topaloğlu'nun evindeki aile fertlerinin tamamının yere yatırılarak kafasına silah dayandığı aktarıldı. Evi dağıtarak yapılan aramalar ardından gözaltına alınan Topaloğlu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







